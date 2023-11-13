

أعلن «Nomo Bank» البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان، عن تقديم عرض حصري لفترة محدودة يتيح لجميع العملاء المقيمين في الكويت والإمارات العربية المتحدة والذين يقدمون طلبات للتمويل العقاري من «Nomo» في المملكة المتحدة باسترداد قيمة رسوم البنك القانونية ورسوم ترتيب الصفقة عند تقديم طلبات للتمويل العقاري من Nomo وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام في مجموعة بنك بوبيان صالح المنصور: «استمرارا لما بدأناه في Nomo Bank من سلسلة الحلول التمويلية العقارية، نقدم اليوم عرضا حصريا لعملائنا لزيادة استثماراتهم العقارية من خلال امتلاك أو إعادة تمويل عقار في المملكة المتحدة».



وأضاف: «هذا العرض المميز يشمل عملاء Nomo Bank الحاليين والجدد من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر العرض باقة تتماشى مع تطلعات العملاء الاستثمارية وتحقق أحلامهم في امتلاك عقارات في المملكة المتحدة كونها تعتبر إحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم».



وحول مزايا العرض، أوضح المنصور أنه يشمل استرداد قيمة الرسوم القانونية المدفوعة لـ Nomo بالإضافة إلى استرداد قيمة رسوم ترتيب الصفقة بالكامل، مؤكدا أن هذا العرض يأتي كإضافة جديدة يقدمها Nomo Bank لمنح العملاء تجربة مصرفية فريدة.



وأشار إلى أنه لم يعد صعبا الحصول على تمويل عقاري مع Nomo Bank، حيث يمكن للراغب في شراء عقار سكني أو استثماري في المملكة المتحدة فتح حساب مصرفي بريطاني من خلال تطبيق Nomo، ومن خلال مجموعة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق.



وأكد المنصور أن بنك Nomo منذ انطلاقته يشهد نموا متواصلا سواء من حيث عدد العملاء أو من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالا كبيرا، مؤكدا أن Nomo يعد تجربة مصرفية تناسب أسلوب حياة عملائنا، استطعنا من خلاله توفير سلسلة من أفضل الحلول الرقمية المدعومة بأحدث الابتكارات المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكنهم من إدارة مدخراتهم واستثمار ثرواتهم من خلال عدة إجراءات سهلة وبسيطة.