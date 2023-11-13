

أعلنت شركة العيد للأغذية فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.33 مليون دينار، وذلك في الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.



وكانت شركة العيد للأغذية حصلت على موافقة هيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 18.617.287.200 دينار إلى 30.331.572.900 دينار من خلال إصدار وتخصيص 117،142،857سهما عاديا بسعر طرح 175 فلسا (مائة وخمسة وسبعون فلسا كويتيا) للسهم الواحد، وطبقا لقرار هيئة أسواق المال بالكويت الصادر بتاريخ 09/07/2023 بالموافقة على إصدار الأسهم، وموافقتها على نشرة الاكتتاب بتاريخ 22 أكتوبر 2023.



وسيكون الاكتتاب متاحا للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري. ويمكن للراغبين في الاكتتاب بزيادة رأس المال من غير المساهمين وكذلك للمساهمين الراغبين في زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم، المشاركة في الزيادة من خلال شراء حقوق أولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 26 نوفمبر المقبل.



وتهدف زيادة رأسمال الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلية وتمكينها من الاستحواذ على شركة الاشراف الغذائية، ومتابعة رحلة النمو المتواصل بما يتماشى مع استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة أهداف 25، ودعم مكانة الشركة التنافسية في قطاع الأغذية وخصوصا الأطعمة المجمدة، إضافة الى التوسع بالأعمال التشغيلية لتشمل قطاع الخدمات الغذائية.



ويتوافر نموذج الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالشركة ووكلاء الاكتتاب aleidfoods.com وnic.com.kw، على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب www.ipo.com.kw الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.



يذكر أن شركة العيد للأغذية قامت بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.