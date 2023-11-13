بلغت قيمة مكاسب سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي نحو 100 مليار دولار، بعد أن استعادت «بيتكوين» رالي الصعود مجددا ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة الأخير. وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37 ألف دولار، كما تخطت حاجز 38 ألف دولار لحظيا يوم الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ 5 مايو 2022 قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة مباشرة وإشعال سلسلة من الإخفاقات عبر مساحة الأصول المشفرة.



وأكملت بيتكوين تعافيها الكامل من تلك الكارثة تقريبا حتى العام الذي أعقب وصول التراجعات إلى أدنى مستوياتها عندما تقدمت بورصة «FTX»، التي أسسها سام بانكمان فرايد بطلب للإفلاس.



وقــــال رئيـــــس قسم الأبحــــاث في ماتريكسبورت، ماركوس ثيلين: «مع عودة تداول بيتكوين فوق المستوى الذي كانت عليه عندما انهارت عملة تيرا المستقرة، تجاوز متداولو العملات المشفرة رسميا تلك الندوب النفسية».



وعلى عكس دورات التراجعات السابقـة، نظمت عملة بيتكوين انتعاشا هذا العـام على فترات متقطعة، مــع تقدمات حادة تتخللها فترات هدوء طويلة من التقلبات المنخفضة. وللوصول إلى هذه النقطة كان عليها أن تتغلب على أشد تشديد نقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 4 عقود، إلى جانب التنظيمات الرقابية في الصناعة المتزايدة.



ودفعت سلسلة من الروايات ـ أو سعت إلى تفسير ـ عودة العملات المشفرة إلى الظهور بشكل ملحوظ: عملة بيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وكملجأ من الأزمة المصرفية الأميركية في مارس، ومؤخرا، عملة بيتكوين للجماهير في شكل صناديق متداولة في البورصة ربما ستتم الموافقة عليها قريبا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.