

أعلن البنك التجاري الكويتي عن المشاركة والرعاية الذهبية لمعرض الصناعات والبناء الذي تنظمه شركة إكسبو - تاج للمعارض والمؤتمرات في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري، حيث سيتواجد البنك بجناح خاص به لعرض منتجاته وخدماته المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجات زوار المعرض. ويتميز هذا المعرض باستحواذه على اهتمام نسبة كبيرة من أفراد المجتمع الكويتي فيما يخص توفير العقار المناسب لهم وتأمين التمويل المطلوب من خلال جميع الشركات العقارية والبنوك المشاركة.



وفي هذا الصدد، قالت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري نورا كايد: «يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم الرعاية الذهبية والمشاركة في معرض الصناعات والبناء إيمانا منه بضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف البنك بشكل أساسي من خلال هذه المشاركة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعات والبناء وتشجيع المنتجات الوطنية وتوفير التمويل اللازم للمواطن في تملك العقار المناسب. ويعتبر هذا المعرض فرصة سانحة للتواصل مع الجمهور، حيث يقوم البنك بعرض منتجاته من القروض والتسهيلات الائتمانية بأنواعها المختلفة، وتقديم خدماته التمويلية المميزة، بالإضافة إلى عروض تحويل الراتب».



وأضافت كايد أن قروض البنك التجاري تتصف عادة بالمرونة وسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، فضلا عن أنها تتناسب مع جميع احتياجات ومتطلبات عملاء البنك، حيث يقدم البنك مجموعة من القروض بأنواعها المختلفة سواء الاستهلاكية أو الإسكانية.



وعلى هامش المشاركة في هذا المعرض، سوف يحرص البنك التجاري كعادته دوما على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، حيث يقوم فريق المبيعات بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية، ويقدم لهم المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.