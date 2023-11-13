نظمت شركة إدارة المرافق العمومية بالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال إدارة المرافق بشكل فعال.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه من أهداف الورشة تدريب المشاركين على كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الضخمة لتحسين أداء الخدمات وتحسين الكفاءة العامة، وتناولت الورشة أيضا كيفية استخدام التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق الأهداف المستدامة، مع التركيز على مساهمة الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان، إن هذه الورشة تعكس التزام الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على كفاءة الأعمال والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.



من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية م.مها البغلي، إن هذه الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن تطبيقه في مجال إدارة المرافق بشكل فعال، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الضخمة لتحسين أداء الخدمات وتحسين الكفاءة العامة.



بدوره، قال المدير الإداري في شركة إدارة المرافق العمومية فواز الغانم، إن ورشة عمل الذكاء الاصطناعي تأتي ضمن سلسلة ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير المهارات بالشركة لمواكبة آخر التطورات المتلاحقة وتنفيذ الاستراتيجيات، كما تلتزم الشركة بتطوير المهارات العلمية والعملية لجميع موظفي الشركة.