عبدالحميد الخطيب



ضمن أنشطة «موسم الرياض» الرابع، أعلنت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات عن حفل فني يقام في المملكة العربية السعودية بعنوان «ليلة وداعية» وذلك في 23 فبراير المقبل، احتفاء بالفنان الكبير الراحل عبدالكريم عبدالقادر، واستذكارا لمشواره الابداعي الحافل بأفضل الأعمال الغنائية التي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.



يحيي الحفل، الذي سيقام على خشبة مسرح «محمد عبده» في «بوليفارد رياض سيتي»، مجموعة من نجوم الخليج، سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا، والذين سيقدمون باقة من أجمل أغاني «الصوت الجريح»، ومن المتوقع ان يشهد الحفل إقبالا حاشدا، لاسيما أن «بو خالد»، رحمه الله، احتل مكانة كبيرة ومحبة لدى الجمهور الكويتي والخليجي والعربي.



ويحتفي «موسم الرياض» في موسمه الرابع بالعديد من رواد الفن في العالم العربي، وبدأ بحفل «روائع بليغ حمدي» الذي أقيم الخميس الماضي على مسرح أبوبكر سالم في «بوليفارد رياض سيتي»، ونظمته شركة «بنش مارك»، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وشارك فيه كل من: أنغام، ومي فاروق من مصر، وأصالة نصري، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، والطفل السعودي وليد محمد، وحظي الحفل بتفاعل واسع من محبي الملحن الكبير الراحل.