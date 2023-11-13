مفرح الشمري



بعد النجاح الذي حققته ندوة «المسرح الكويتي في 100 عام» التي أقيمت ضمن نشاط الموسم الفني والثقافي لجمعية الفنانين الكويتيين، تنظم الجمعية ندوة أخرى تقام الأربعاء القادم بعنوان «نشأة الأغنية الكويتية»، وذلك في قاعة «شادي الخليج» في مبنى الجمعية، وسيتحدث فيها نائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله، ورئيس قسم التربية الموسيقية الأسبق في كلية التربية الأساسية الباحث الموسيقي د.فهد الفرس.



تتناول محاور الندوة كيفية نشأة وازدهار وتألق الأغنية الكويتية، من قبل الجيل الأول من الرواد، والدور الكبير الذي قادته تلك الكوكبة في ترك أثر حافل ساهم في ترويج الهوية الثقافية والفنية والتراثية للكويت.



كما يتطرق الحوار إلى إسهامات وبصمات الفنانين الرواد الأوائل الذين قاموا بعملية التأسيس والبناء للأغنية الكويتية، ومن ثم الانتشار محليا وخليجيا وعربيا، منذ حقبة العشرينيات، وصولا إلى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وحتى المراحل اللاحقة في السبعينيات والثمانينيات.



وتسلط الندوة الضوء على مرحلة العمل المؤسسي في تكوين المؤسسات الفنية والتراثية الحاضنة والمطورة للفن الغنائي والموسيقي في الكويت، إلى جانب التطرق إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، والتي شكلت انطلاقة الأغنية الكويتية الحديثة لحنا وكلمة وصوتا.