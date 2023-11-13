القاهرة - محمد صلاح



تفرغ الفنان حسن الرداد لتصوير مسلسل «محارب» الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعدما توقفت تحضيراته لفترة من دون ذكر الأسباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويجسد فيه شخصية سائق ميكروباص من أصول صعيدية هارب من الثأر ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث.



ويشارك حسن الرداد في البطولة ماجد المصري وكريم عفيفي ومحمود البزاوي وسلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



في الوقت نفسه، يتابع الرداد فيلمه الجديد «بلوموندو» الذي يستعد للطرح بدور العرض، ويشارك في بطولته: هاجر أحمد ورحاب الجمل ومحمود حافظ وسماء إبراهيم، وضيوف الشرف: يسرا وإيمي سمير غانم وآيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.