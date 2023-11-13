دمشق - هدى العبود



تحدثت الفنانة السورية مرام علي عن حياتها المهنية والعاطفية، قائلة: «مستحيل أتخلى عن التمثيل وأترك كل هالسنين يلي تعبت فيها لصير ممثلة مشان فكرة زواج، وبفضل الطلاق على إني أترك مهنتي، أنا تعبت كتير لأوصل للدرجة الأولى يلي أنا فيها حاليا، للبداية يلي عم قول فيها بسم الله، بعد سنين طويلة متعبة وما عندي استعداد يروح تعبي عالفاضي».



وأضافت مرام: «كتير عروض زواج أجتني من سنين لحد الآن ومنهم عروض من أثرياء عرب، ومنهم فقراء، ورفضتهم جميعا، والسبب أن كل عروض الزواج كانت تشترط أن أبتعد عن الفن والتمثيل، وأنا ما بتخلى عن التمثيل».



وختمت علي تصريحها للإعلام: «بدي رجل يدعمني ويدعم موهبتي ويدفعني للأمام، أنا ليش بدي أتخلى عن تعب هالسنين يلي شقيت فيهم، مشان أتزوج وجيب ولد؟ إي ما بدي».



يذكر أن الفنانة مرام علي من مواليد عام 1992، اكتشفها المخرج العالمي نجدت أنزور من خلال مسلسل «شيفون» عام 2011، ثم اشتركت بالعديد من الأعمال السينمائية والدرامية من أبرزها في عالم السينما: «الموت حبا» عام 2011، و«أنا وأنت وأمي وأبي» و«ليلى والذئاب».