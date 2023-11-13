يعقوب العوضي



انطلقت أمس تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان، استعدادا للمشاركــة فــي البطولة الآسيويـة بنسختهــا الـ 21 التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 11 حتى 25 يناير المقبل. وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا في المجموعة (أ) إلى جانب منتخبات قطر وعمان والصين التايبيه، على أن يتأهل عن كل مجموعة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الأدوار النهائية، والتي يتأهل منها 4 منتخبات إلى النهائيات العالمية.



وفي هذا الإطار، أكد سعيد حجازي أن «الأزرق» لديه العديد من المواهب التي تحتاج للاحتكاك والخبرة والصقل خاصة أن المنتخب الوطني الحالي يمر بمرحلة بناء للمستقبل، مضيفا ان الجميع يعمل على قدم وساق للوصول بالمنتخب إلى الجاهزية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة.



وحول القرعة قال: «المنتخبات الآسيوية شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة وباتت في مصاف الدول الكبرى في كرة اليد»، وأضاف: «مجموعتنا صعبة لكنها في نفس الوقت متوازنة ونتطلع لتحقيق أهدافنا من خلال مضاعفة الجهود وتجاوز العقبات المختلفة التي تواجه المنتخب واللاعبين قبل كل شيء». وتابع: «فزنا على اليابان وكوريا الجنوبية وإيران في دورة الألعاب الآسيوية رغم الغيابات والإصابات التي طالت الفريق لذلك أرى أن إمكانية الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على إحدى تذاكر البطولة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم».



إلى ذلك، اختتم نادي الكويت مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة في الدمام على صالة وزارة الرياضة (سوبر جلوب) باحتلال المركز السابع عقب فوزه على النجمة البحريني بنتيجة 29-24 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.



وقد حصد حارسه حسن صفر جائزة أفضل لاعب في المباراة.