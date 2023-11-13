حقق لاعبو منتخبنا الوطني للترايثلون ميدالية ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات، في منافسات الفئات العمرية من 25-35 سنة ضمن بطولة آسيا للترايثلون التي أقيمت في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وحصل علي دشتي على الذهبية، وكانت الفضيتان من نصيب في الملا وفاطمة الغانم، فيما حقق البرونزيات كل من جاسم الرجيب ومبارك جمعة ونورة البراك.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري بهذا الإنجاز الكبير لأبطال وبطلات الكويت، وقال: «أهنئ الأبطال بالإنجاز الذي حققوه بالبطولة الآسيوية، رافعين اسم وعلم الكويت وسط دول القارة الصفراء عن جدارة»، وسنواصل العمل في النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون لحصد المزيد من الألقاب باسم الرياضة الكويتية.



كما شكر الكندري الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية على دعمهما اللعبة، الأمر الذي ساهم في تطوير مستوى أبطال وبطلات النادي، ما انعكس إيجابا على مشاركاتهم الخارجية.