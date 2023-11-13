حقق المتسابقون الكويتيون المشاركون في ختام الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية نتائج مميزة في فئات عدة والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية مؤخرا، حيث هنأ رئيس نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي فريق الموتوسيرف لحصولهم على 5 كؤوس في الجولة الثالثة.



وقال إن المتسابق مبارك الفاضل حقق المركز الثاني في فئة الماستر (اوبن)، بينما حقق حمد الحداد المركز الثالث، فيما حقق مبارك الفاضل المركز الأول في فئة الجالنجر (ستوك)، وأيضا حقق حمد الحداد المركز الأول في فئة الجونيور (ناشئين)، كما حصد فارس رمضان المركز الثالث.