اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخماسية تناوب على تسجيلها داني كارفاخال (3)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (42 و49)، ومواطنه رودريغو (50 و84)، فيما أحرز هوغو دورو (88) هدف الضيوف الوحيد.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن جيرونا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.



وذكر مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحافي بعد المباراة، أن المواجهة جاءت رائعة من البداية إلى النهاية، وأظهرنا كل الجودة التي لدينا، الموقف والشجاعة، لقد كانت مباراة جيدة للغاية، مضيفا: فالنسيا لم يظهر مستواه لأننا لعبنا مباراة جيدة جدا، بعد أول 15 دقيقة كان الأمر مثاليا.



وعن الشعور قبل فترة التوقف الدولي، قال: «جيد، مع شعور غريب إلى حد ما بسبب التعادل ضد رايو فاييكانو، ولكن مع العلم أن رد فعلنا كان جيدا، واستعدنا النجاح، عاد فينيسيوس ورودري، لقد غادرنا سعداء، لأننا نعلم أننا في ديناميكية جيدة»، مضيفا «الأمر هو أن الفريق يبدو أنه استعاد الهدف، ولقد تحسنا أيضا في الدفاع، اللعب مع فالنسيا ليس سهلا، لكن تفسير المباراة كان جيدا، لقد عانينا في أول 15 دقيقة، ولكن بعد ذلك كنا أقوياء».



وفي مباراة أخرى، فاز ريال سوسييداد على مضيفه ألميريا 3-1، وسجل أهداف سوسييداد كل من ميكيل أويارسابال (62) وكارلوس فرنانديس (90+1 ركلة جزاء) ومارتن زوبيمندي (90+5) فيما سجل هدف ألميريا سيرخيو أريباس (76).



ورفع سوسييداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، أما ألميريا فيحتل المركز الأخير بـ 3 نقاط.



كما تعادل غرناطة مع ضيفه خيتافي 1-1، وكذلك لاس بالماس مع مضيفه أوساسونا بالنتيجة ذاتها.