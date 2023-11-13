حقق كالي روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين من فريق تويوتا جازو للسباقات فوزهما الثاني على التوالي ببطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 69، إذ يأتي هذا الفوز بعد إحراز السائقين المركز الثاني في الجولة ما قبل الأخيرة من موسم العام الحالي 2023 في رالي أوروبا الوسطى.



وبعد تتويجه بلقب أصغر بطل عالمي للراليات على الإطلاق عام 2022 أثناء قيادته مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 69، أصبح كالي روفانبيرا البالغ من العمر 23 عاما، سادس سائق يحقق ألقابا متتالية في تاريخ بطولة العالم للراليات.



وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها فريق تويوتا جازو للسباقات ببطولة السائقين ومساعدي السائقين، كما حقق ثلاثة ألقاب بعد فوز شركة تويوتا ببطولة المصنعين خلال رالي تشيلي الماضي. وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: «تهانينا لكالي روفانبيرا ويوني هالتونين على تحقيقهما لقبهما الثاني على التوالي في بطولة السائقين ومساعدي السائقين. لقد جمع كالي النقاط بثبات وبدأ في تصدر ترتيب السائقين من منتصف الموسم، ليجسد لنا معنى المنافس الحقيقي. وأشكر أيضا إلفين إيفانز على مثابرته في القيادة وعدم الاستسلام حتى نهاية الرالي، وانعكست رغبته القوية بالفوز على طريقة قيادته المتميزة. إن موسم العام 2023 لم ينته بعد، وآمل أن يتمكن إلفين ومساعده سكوت مارتن من أن يعوضا ما فاتهما العام الماضي، وأن يتمكنا من الوقوف معي على منصة التتويج الشهر المقبل في رالي اليابان».



وسيختتم موسم 2023 على أرض فريق تويوتا جازو للسباقات في رالي اليابان خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر. الجدير بالذكر أن رالي اليابان أعيد العام الماضي إلى جدول بطولة العالم للراليات، وسيقام على الطرقات الاسفلتية الصعبة في جبال مقاطعتي آيتشي وجيفو، بجوار مرآب خدمة المركبات في مدينة تويوتا بالقرب من ناغويا.