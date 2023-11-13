ارتقى يوفنتوس إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1 أمس الأول ضمن منافسات المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما أهدر ميلان تقدما بهدفين ليتعادل أمام مضيفه ليتشي 2-2.



رفع «اليوفي» رصيده 29 نقطة، وسجل هدفي «السيدة العجوز» كل من البرازيلي غليسون بريمر (60) ودانييلي روغاني (70) قبل ان يقلص ألبيرتو دوسانا النتيجة لكالياري (75).



ولم يكن كالياري المتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 17، لكن المتسلح بفوزين متتاليين قبل هذه المباراة لقمة سائغة ليوفنتوس، حيث صمد أمامه طوال 60 دقيقة، كما سجل الهدف الأول في مرمى «اليوفي» منذ 23 سبتمبر الماضي ليخترق الدفاع الحديدي لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري.



وجاء هدفا أصحاب الأرض عبر مدافعين، حيث افتتح بريمر التسجيل (60)، وما لبث أن ضاعف روغاني (70).



وواصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة ليحقق 6 انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، إضافة الى خمسة انتصارات متتالية.



ورشح أليغري إنتر للفوز باللقب، مضيفا أنه الأوفر حظا، ويأتي خلفه بفارق ضئيل ميلان ونابولي، إنه فريق شيد طوال سنوات للفوز باللقب، وهذا العام هو المرشح الأول للفوز بالدوري.



وفي مباراة أخرى، تعادل مونزا مع ضيفه تورينو 1-1. كما فاز فريق إمبولي على مضيفه نابولي 1-0، ليرفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى المركز السابع عشر، في المقابل توقف رصيده نابولي عند 21 نقطة في المركز الرابع.



وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لإمبولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في مباراة.



وفي المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثالثة لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث.