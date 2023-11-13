دخل ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي التاريخ كأول بطل لمسابقة دوري أفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على الوداد الرياضي المغربي 2-0 أمس أمام أكثر من 50 ألف متفرج على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا بإياب الدور النهائي للمسابقة.



وقلب الفريق الأصفر بالتالي خسارته ذهابا 1-2 في الدار البيضاء.



سجل هدفي اللقاء بيتر شالوليلي (45+3) وأوبري موديبيا (53). وهذا اللقب القاري هو الثالث في تاريخ صنداونز، الشهير بلقب «البرازيليين»، ليس فقط بسبب قمصانه الصفراء ولكن أيضا بسبب أسلوب لعبه الهجومي الذي يعكس في الغالب الطريقة البرازيلية، بعد دوري الأبطال (2016) والكأس السوبر الأفريقية (2017)، فضلا عن الألقاب القياسية المحلية (16 بينها 8 في السنوات العشر الأخيرة).



وسيحصل صنداونز على جائزة مالية قيمتها 4 ملايين دولار بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من المسابقة القارية، مقابل 3 ملايين دولار للوداد. وشارك في البطولة التي استحدثها الاتحاد القاري (كاف) أفضل ثمانية فرق في القارة السمراء، وسيرفع عدد المشاركين فيها إلى 24 العام المقبل.



واستحق الفريقان التواجد في الدور النهائي عن جدارة، بعدما حجزا بطاقتيهما من عقر دار أعرق فريقين في القارة بدور الأربعة، حيث أطاح صنداونز بالأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بمسابقة دوري الأبطال أفريقيا، فيما أقصى الوداد فريق الترجي التونسي.