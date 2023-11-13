محمد راتب



أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن أزمة الديزل ما زالت مستمرة، حيث إن هناك أكثر من 170 لنجا في نقعتي الفحيحيل وشرق بانتظار الدور لتعبئة الوقود، مبينا أن تأخير صرف الحصة قد أثر على دخول البحر والصيد وموسم صيد الربيان.



وأكد الاتحاد التزام الصيادين ببيع جميع مصيدهم من الربيان والأسماك المحلية في سوقي شرق والفحيحيل، مشيرا إلى أن الإحصائيات اليومية من واقع السوقين تذهب إلى الجهات المعنية أولا بأول، لافتا إلى أن الاتحاد هو الجهة الوحيدة التي تمثل عموم الصيادين أمام الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد وفق النظام الأساسي للاتحاد.