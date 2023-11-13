تنطلق اليوم الاثنين فعاليات «معرض دبي للطيران» وتستمر حتى 17 الجاري في «دبي وورلد سنترال»، حيث سيجمع أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي.



ويأتي المعرض لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وستشهد الدورة الـ 18 من المعرض مجموعة من العروض الجوية والبرية للطائرات التجارية والعسكرية لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران.



وسيشمل العرض 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدما في العالم. كذلك، سيستعرض المعرض أحدث التطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول والابتكارات التي تساهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.



ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 أبرز شركات الطيران الرائدة والجديدة من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة بوينغ 787-10 والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة طيران أديل من طراز إيرباص A320neo.



كما تشارك شركة بيوند، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز إيرباص A319، فضلا عن العديد من الطائرات الأخرى الرائدة في القطاع.