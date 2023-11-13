قلد سفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي رئيس نادي الرماية الكويتي الرياضي رئيس الاتحاد العربي للرماية دعيج العتيبي وسام نجمة إيطاليا نظير دوره في تطوير وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين والنهوض بمستوى رياضة الرماية على المستويين المحلى والعربي.



وقال العتيبي في بيان صحافي إن الوسام الذي قلده إياه السفير بالدوتشي في مقر النادي بمجمع (صباح الأحمد الأولمبي للرماية) يعد تكريما لرياضة الرماية الكويتية والعربية ودورها الفاعل إقليميا وقاريا ودوليا كما يعد تقديرا لرماة الكويت في تطوير هذه الرياضة أولمبيا وعالميا.



وأوضح أن الرماية الكويتية وبفضل الدعم السخي الذي توليه القيادة السياسية والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة باتت من الأهم آسيويا ودوليا وحققت إنجازات كبيرة كان آخرها فوزها بالعديد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين أخيرا.



وتقدم بالشكر والتقدير للجانب الإيطالي على مبادرته بهذا التكريم بما يؤكد العلاقات الطيبة والمتميزة التي تجمع البلدين.



من جانبه، أشاد السفير بالدوتشي وفق البيان بالدور المميز الذي يقوم به العتيبي في تطوير وتعزيز العلاقات الرياضية بين إيطاليا والكويت والمساهمة في النهوض بمستوى رياضة الرماية الكويتية والعربية مبينا أن «هذا الوسام يمنح للشخصيات المؤثرة المساهمة في تطور العلاقات والتعاون المجتمعي بمختلف المجالات».



حضر اللقاء الذي شهد تقليد الوسام رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح السالم وعدد من أعضاء نادي الرماية الكويتي الرياضي.