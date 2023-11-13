رشيد الفعم



أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب أسامة الزيد ان الإيرادات المحققة في الحساب الختامي للسنــة المالية المنتهيــة 2022/2023 بلغت 28 مليارا و800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار، «وهذا يعني تحقيق فائض حقيقي



بقيمة 6 مليارات و400 مليون دينار»، مشيرا إلى ان هذا الفائض يأتي بعد



7 سنوات من عدم تحقيق أي فوائض مالية، حيث كان آخر فائض تم تحقيقه في السنة المالية 2014/2015 بمقدار



2 مليار و700 مليون دينار.



وقال الزيد إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022/2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2024/2025 قبل انتهاء السنة المالية بـ 3 أشهر بتاريخ 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام بحضور وزير المالية فهد الجارالله وممثلين عن الجهات الرقابية.



وأكد الزيد أن الإجراء المقترح سيحقق عدة أمور أهمها إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا، وهو 1 أبريل من كل عام، وعدم ترسيخ ممارسات سابقة بصدور الميزانية في وقت متأخر جدا، ناقلا تعهد وزير المالية بعرض الطلب على مجلس الوزراء.