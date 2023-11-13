وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد، قال في مقدمته، نظراً لأهمية صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لبعض الموظفين وهي صفة قانونية تتطلب تأهيل من جهات الاختصاص القانونية.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي :

1- هل تم تأهيل هؤلاء الموظفين قانونياً؟ وهل تم تدريبهم على كتابة المحاضر؟ وهل تم تأهيلهم على الواجبات والخطوات التي يجب اتباعها حال تحرير المحاضر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك؟ وهل تتم مقابلتهم شخصياً من قبل اللجنة المختصة في الوزارة وكذلك التأكد من ملفاتهم الشخصية قبل صدور قرار إعطائهم صفة الضبطية؟ وهل يتم ترشيح أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية لديوان الخدمة المدنية قبل إصدار قراراتهم؟

2- ما هي الشروط والضوابط والمعايير لاختيار منصب رئيس فريق الضبطية القضائية والضباط القضائيين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ وهل يتم اختيارهم من جميع قطاعات الوزارة؟

3- ما هي الأسباب التي دعت إلى إلغاء القرار رقم 61 لسنة 2018؟

4- يرجى تزويدي بكشف أسماء من تم إصدار قرار إعطائهم صفة الضبطية بالقرار الوزاري 278 لسنة 2023 بشكل مفصل (مؤهلاتهم العلمية، ووظيفتهم الأساسية، والقطاعات التابعين لها، وعدد سنوات الخبرة بالوظيفة) ؟

5- كم عدد المخالفات والضبطيات التي تم تحريرها والمبالغ التي تم تحصيلها للوزارة خلال الفترة من 2010 إلى 2023؟