

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثلة بعضو مجلس الإدارة خالد الخالد، وعضو مجلس الإدارة طلال الجري، ومساعد مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية عبدالله المرشاد، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي- التركي، والذي عقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع منصة التعاون الدولي بإسطنبول، ويحظى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.



وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أنه تم استعراض المؤشرات المهمة لحجم التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان 2.1 مليار دولار في عام 2002، وارتفع إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، كما تم التأكيد على وجود الإمكانات التي يتمتع بها كلا الجانبين، ما يحقق التكامل الاقتصادي، ما يوفر أساسا متينا لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية.



وقالت إن المنتدى الاقتصادي الخليجي- التركي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وتركيا ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، ويستهدف مجالات التجارة، الاستثمار والتمويل، الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الزراعة والغذاء، والرياضة.



وأشارت «الغرفة» إلى أن المنتدى حظي بمشاركة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين وعدد كبير من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك، وقد لاقى المنتدى اهتماما بالغا ومشاركة واسعة من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين.