

القاهرة - محمد سامي



أنهى فريق الأهلي المصري لكرة اليد مشاركته في بطولة العالم «سوبر جلوب» في المركز الخامس عقب تفوقه في مباراة ماراثونية على صاحب الأرض فريق الخليج السعودي بنتيجة 35-34 وذلك بعد الاحتكام لرميات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (30-30). وتعد هذه المشاركة هي الثانية للمارد الأحمر تواليا، والرابعة في تاريخه.



وصرح عمر كاستيلو أحد نجوم الأهلي بالبطولة: «سرنا في البطولة بخطى ثابتة ولكن واجهنا مشكلة بسبب تواجد بعض اللاعبين في منتخب مصر قبل البطولة مباشرة لذلك لم تتمكن تلك المجموعة من التدرب كثيرا مع الفريق، ولكن كنا على قدر المسؤولية وهذه هي شخصية الأهلي».



في إطار آخر، استقرت إدارة النادي المصري البورسعيدي على رحيل محترف الفريق التونسي إلياس الجلاصي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق علي ماهر. وحدد المصري مبلغ مليون دولار للاستغناء عن اللاعب الذي يمتلك عرضا رسميا من نادي السويحلي الليبي.



وأكدت مصادر مقربة من اللاعب سعي الزمالك للدخول على خط المفاوضات في ظل العلاقات الطيبة التي تربط إدارته الجديدة بالمصري، خاصة بعد إنهاء أزمة ثنائي الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد المنتقلين حديثا إلى الفريق البورسعيدي من صفوف القلعة البيضاء.