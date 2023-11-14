

فاز بطل الراليات سالم الظفيري بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات في فئة الـ (تي.فور)، فيما حقق زميله مشاري الظفيري الوصافة ببطولة كأس العالم للباها 2023 في فئة الـ (تي.ثري) اللتين اختتمتا في مدينة دبي.



وقال مشاري الظفيري، إن رالي دبي الذي انطلق في العاشر من الشهر الجاري، واستمر على مدى 3 أيام يعتبر المرحلة الختامية للبطولتين، موضحا أنه لم يتمكن من إكمال السباق لأعطال فنية ما كلفه خسارة المركز الأول في الترتيب العام.



وأوضح أن زميله سالم حل في رالي دبي بالمركز الخامس في فئته الـ (تي.فور)، حيث إنه كان قد ضمن انتزاع لقب البطولة قبل ختام مراحلها.



وعلى صعيد الرالي، ذكر الظفيري أن المشاركين بلغ عددهم 38 متسابقا على صعيد فئة السيارات وفئة الدراجات النارية يمثلون 22 دولة، لافتا إلى أن مسافة السباق بلغت 720 كيلومترا موزعة على يومين حيث بلغت مسافة اليوم الواحد 360 كيلومترا.



وتقدم بالشكر إلى القائمين على الرالي الذي تم تسليم الكؤوس والجوائز فيه بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (أف.آي.ايه) محمد بن سليم «ما مثل دعما كبيرا للبطولة وتشجيعا لرياضة الراليات في منطقة الخليج العربي لإظهارها بأفضل صورة».