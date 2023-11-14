أعلن النظام العسكري الحاكم في الغابون أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 وفق جدول زمني يتعين المصادقة عليه عبر مؤتمر وطني يعقد في أبريل المقبل.



وقال ناطق باسم النظام العسكري، الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا في بث مباشر على التلفزيون الرسمي، «سيشهد أغسطس 2025 الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى «جدول زمني رسمي للانتقال اعتمده مجلس الوزراء».



ويتعين عرض الجدول الزمني أمام مؤتمر وطني يضم «جميع القوى الحية للأمة» مقرر عقده في أبريل 2024.



يذكر ان الجنرال بريس أوليغي نغيما قاد انقلابا عسكريا في 30 أغسطس الماضي ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه، ونصب بعد يومين رئيسا انتقاليا.



وقاد علي بونغو الغابون لمدة 14 عاما بعد انتخابه رئيسا في 2009 عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم هذه الدولة الصغيرة لأكثر من 41 عاما.



وعزا العسكريون الانقلاب إلى تزوير الانتخابات وفساد السلطة في عائلة الرئيس ومحيطه، متعهدين «إعادة السلطة إلى المدنيين» عبر انتخابات تجري في نهاية الفترة الانتقالية.