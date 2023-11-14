وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية ومساعدات لقطاع غزة الى ميناء العريش في مصر القريب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء لوكالة «فرانس برس».



وهي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل الى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».



وأكد مسؤول في وزارة الصحة التركية لـ «فرانس برس» أن «السفينة التي وصلت الى العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية».



وأضاف أن تركيا طلبت موافقة السلطات المصرية على إقامة هذه المستشفيات في العريش التي تبعد 40 كيلومترا عن معبر رفح، موضحا أن السلطات المصرية «أعطتنا بالفعل الضوء الأخضر وسنقيم المستشفيات في الأماكن التي حددوها لنا».



من جهته، قال د.خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء لوكالة أنباء «شينخوا» إن الهلال الأحمر أرسل امس الدفعة الواحدة والعشرين من المساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح بواقع 89 شاحنة من المساعدات الطبية وحليب أطفال ومياه معدنية وخيام وأغذية.



وأضاف زايد أن مصر استقبلت امس أيضا سفينة المساعدات التركية عبر ميناء العريش البحري والتي تحمل على متنها 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة بجانب 20 سيارة اسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.