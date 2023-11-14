دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي اللجنة القانونية في المجلس، إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.



وبعدما وصف الصفدي خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه «عار وألف عار على المجتمع الدولي»، قال «أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعا هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه»، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.



واستدعى الأردن في 2 الجاري سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة»، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر عمان.