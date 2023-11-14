بيروت - أحمد عز الدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع التمديد لقائد الجيش مع وفد موسع من كتلة «القوات اللبنانية» برئاسة النائب جورج عدوان وبحضور النواب غسان حاصباني، كميل شمعون، الياس إسطفان، نزيه متى، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، بيار بو عاصي ملحم رياشي، رازي الحاج، زياد حواط، الياس خوري وفادي كرم.



وبعد اللقاء قال النائب عدوان: الزيارة لرئيس المجلس النيابي للطلب بتعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، لمنع الشغور في الموقع، وهنا يجب أن نذكر بالحيثيات التي دفعتنا في التكتل كي نقدم اقتراح القانون وهي ثلاثة أمور:



أولا: الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان والمآسي، إضافة الى الوجود السوري غير الشرعي الذي يرتب انعكاسات على الأوضاع الديموغرافية الاقتصادية والأمنية وطبعا الوضعين المالي والنقدي.



ثانيا: الجميع يعرف أنه بغياب رئيس للجمهورية غير ممكن أن نعين قائدا جديدا للجيش، لأن تعيين قائد جديد يتطلب مشاركة رئيس الجمهورية.



ثالثا: الجميع يعرف أن قيادة الجيش ليست مسألة تقنية وتعالج فوريا، فتعيين قائد جديد يتطلب أشهرا من العمل من القائد الجديد كي يرتب موضوع الألوية والوحدات ويوزع انتشارها فالعماد جوزاف عون أثبت خلال السنوات الماضية الحرفية والمهنية لقيادته الجيش وتطبيقه للقوانين ومحافظته على السلم الأهلي، فمن واجبنا كنواب أن نقدم على هذه الخطوة المهمة التي تؤمن لكل اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة كل هذا الاطمئنان لمستقبل أولادهم ووطنهم وكيانهم.



وأضاف: وبالتالي نحن أمام ظرف غير عادي يتطلب تصرفا غير عادي، لهذا نحن أقدمنا على هذا الموضوع المتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفي الوقت الذي يتطلب فيه الأمر المصلحة الوطنية العليا لا يعود للفرد ان يسلك الطرق العادية والطرق التي يتم التعاطي فيها مع التشريع وكأنه في المسار الطبيعي الدستوري، هذا الموضوع أكيد استثنائي، الوقت فيه مهم ولا نستطيع أن نترك الأمور الى آخر لحظة هذه هي الأسباب الموجبة التي كنا فيها واضحين مع رئيس المجلس وبنتيجة الاجتماع خلصنا الى التالي: أخذنا وعدا من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الاقتراح الذي قدمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع.



النائب عدوان وردا على سؤال فيما اذا كانت مشاركة الكتلة بالجلسة التشريعية هو إقرار منها بمبدأ تشريع الضرورة؟



أجاب: في الجلسة حتما هناك قوانين عادية تأتي من اللجان مدرجة قبل المعجل المكرر بعدها سيكون الاقتراح المقدم من قبلنا أول بند وهو التمديد لرتبة عماد وبالنسبة الينا حضورنا وكيف سنتعاطى وماذا سنفعل؟ هذا الموضوع لم نقرره بعد وسوف نجتمع ككتلة ونقرر كيف نتعاطى ونعلن موقفنا ونقرر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.