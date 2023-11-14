أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة «الوطنية د ق» عن تحقيق أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 بلغت 1.64 مليون دينار بما يعادل 7.33 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 829 ألف دينار بواقع 3.76 فلوس للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



وكشف الرئيس التنفيذي في الشركة ممدوح الشربيني عن ارتفاع صافي الأرباح حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 98% ما يعكس حجم الإنجازات التشغيلية التي نفذتها الشركة والتي انعكست بشكل إيجابي على الأداء المالي للفترة الماضية. وقال الشربيني في بيان صحافي: لقد حققت الشركة أرباحا بلغت 860.1 ألف دينار خلال الربع الثالث فقط (يوليو إلى سبتمبر) مقابل خسارة لنفس الفترة بلغت 269.2 ألف دينار أي بنسبة نمو بلغت 153%، وبربحية للسهم بلغت 3.04 فلوس مقابل خسارة تقدر بـ 1.3 فلس للسهم بالفترة المقابلة. وأعرب الشربيني عن فخره واعتزازه باستقرار أداء الشركة ونجاعة خططها الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، لافتا إلى أن متانة المركز المالي للشركة الوطنية الدولية القابضة أسهم بشكل واضح في تحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة والتي يتقدمها مواصلة العمل على تسجيل معدلات النمو المأمولة، لافتا إلى أن استقرار أداء الشركة خلال السنوات الماضية يعود في الأساس إلى تنوع محفظتها الاستثمارية المحلية والخارجية.



وتابع الشربيني أن الشركة حققت نموا في الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث بنسبة 43% لتصل إلى 5.7 ملايين دينار مقابل إيرادات بلغت 4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.



وأفاد الشربيني بأن الشركة سجلت كذلك نموا إيجابيا في جميع المؤشرات المالية، حيث ارتفعت موجوداتها من 52.3 مليون دينار إلى 53.48 مليون دينار أي بزيادة تبلغ 2.12%.



وارتفعت حقوق المساهمين حسب حديث الشربيني من 36.1 مليون دينار إلى 37.48 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 3.7%، فيما أشار إلى أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 167 فلسا مقابل 161 فلسا للعام الماضي. وعلى الصعيد نفسه، أوضح الشربيني أن القيمة الدفترية للاستثمارات في شركات زميلة بلغت 13 مليون دينار، في حين بلغت القيمة السوقية لذات الاستثمارات 21.4 مليون دينار.