يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي الكويت في تمديد عقد لاعب فريق الكرة علي حسين لمدة 5 سنوات إضافية لينتهي في صيف 2029.



وسعت إدارة «الأبيض» الى حسم تمديد العقد قبل دخول حسين الفترة الحرة للتفاوض مع أي ناد آخر في يناير المقبل، وذلك لقطع الطريق على أي ناد آخر وحسم الأمور دون انتظار. هذا، ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكويتاوي مع الشباب بعد غد الخميس في مباراة تجريبية تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية «FIFA DAY». إلى ذلك تغلب فريق الكرة بنادي الشباب على التضامن 2-1 في مباراة تجريبية جمعت الطرفين أول من أمس، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية «FIFA DAY». وفي مباراة تجريبية اخرى، فاز خيطان على برقان 4-2.