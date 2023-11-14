خاض فريق نادي البحرين البحريني لهوكي الجليد أول من امس أول لقاء له في منافسات بطولة الدوري الكويتي المحلي للعبة بمواجهته متصدر البطولة فريق ووريرز، لينضم الى الدوري الكويتي للعبة.



وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية الجهة المنظمة للبطولة فهيد العجمي في تصريح صحافي إن من شأن مشاركة الفريق البحريني في البطولة تشكيل نواة لتكوين دوري خليجي منتظم لهذه الرياضة الأولمبية الشتوية، وكذلك المساهمة في تبادل الخبرات بما يسهم في ارتفاع المستويات الفنية للاعبين.



وأوضح العجمي أن ما شجع الفريق البحريني على الانضمام الى منافسات الدوري الكويتي إلى جانب خمسة فرق محلية أخرى هو المستوى الفني القوي للبطولة والزخم الإعلامي المميز لها، مرحبا بـ «الأشقاء البحرينيين في جميع زياراتهم لبلدهم الكويت لأداء مبارياتهم وفق جدول البطولة».



من جانبها، قالت أمين سر نادي البحرين ملاك جناحي في تصريح إن المشاركة في منافسات الدوري الكويتي تأتي سعيا إلى تطوير مستوى لاعبي الفريق عبر الاحتكاك مع نظرائهم الكويتيين أصحاب المستوى الفني الجيد، علاوة على وجود صالة ذات مواصفات معتمدة دوليا.



إلى ذلك، تغلب فريق ووريرز على نظيره البحرين ليواصل تصدره البطولة التي اختتمت جولتها السابعة برصيد 18 نقطة فيما يأتي فريق ستارز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ثم فالكون ثالثا بـ 9 نقاط بفارق الأهداف عن موسادز الرابع، فيما يحتل فريق كاميلز المركز الخامس بست نقاط، وأخيرا البحرين البحريني دون نقاط، لكنه لعب مباراة واحدة فقط.