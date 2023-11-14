

بنجاح كبير، وحضور تجاوز 15 ألف متفرج، اختتمت بطولة «انسباير الكويت» الدولية للسيارات والدراجات الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان، وذلك بمشاركة 250 متسابقا من الكويت والخليج وعدة دول عربية، حيث توج أحمد العنزي بالمركز الأولى لفئة السيارات (180)، وفراس الرفاعي لفئة (200)، ومحمد العبدالله (فئة 220)، ويوسف الهندي (فئة 240)، ويوسف الصايغ (فئة 270)، وفهد الإبراهيم لفئة السيارات الكهربائية، فيما ذهب المركز الأول في منافسات الدراجات الآلية إلى أحمد العطار (فئة cc1000)، ومحمد العباد (فئة cc1300)، ومحمد بوراشد (اكستريم بايك)، وحل المتسابق صادق التميمي بالمركز الأول في فئة السيارات الكلاسيكية.



وفي هذا الصدد، أبدى رئيس مجلس إدارة نادي نادي انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية د.فلاح المهاوش سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة وبالمشاركة الإيجابية لجميع المتسابقين. وقال: «سعدنا باستضافة وتنظيم البطولة التي أقيمت على مدار يومين متتاليين سبقهما يوم لفحص السيارات، والتي شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترويحية والتوعوية، بالإضافة إلى السباقات التنافسية التي شهدتها جميع مراحل البطولة. ونأمل مزيدا من النجاح في البطولات المقبلة»، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة وجميع وزارات ومؤسسات الدولة التي ساهمت بإنجاح البطولة.



من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة للدورة حسين الشيخ، أن البطولة لم تشهد أي احتجاج من جميع المتسابقين. وقال: «جاءت المنافسات مثيرة وقوية في جميع مراحلها، وشهدت أرقاما قياسية عالميا، حيث حقق المتسابق محمد بوراشد رقما عالميا جديدا بسرعة 336 km/h في فئة (اكستريم بايك)، كما تمكن المتسابق أحمد العطار من تسجيل رقم عالمي جديد بسرعة 291.6 km/h في فئة (cc1000)، وهذا يدلل على المستويات العالمية وقوة المنافسة التي شهدتها البطولة».