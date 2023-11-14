استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، في قصر بيان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر. إلى ذلك، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد آل سعود.