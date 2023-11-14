دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الجهات المعنية في الوزارة انتهت من إعداد كشف بأسماء الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد.



وقالت المصادر إن «الوزارة سبق أن خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بشأن أسماء الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد للتأكد من مدى استحقاقهم المعاش التقاعدي»، لافتة إلى أن عدد الموظفين المشمولين بكشف الإحالة إلى التقاعد يتجاوز 300 موظف.



وأوضحت المصادر أن الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد تجاوزت مدة خدمتهم 32 عاما وما فوق وتبلغ أعمارهم 55 عاما وما فوق، مؤكدة أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد يعتزم إصدار قرارا بإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد قريبا.



ولفتت إلى إن قرار الإحالة يشمل موظفين أصحاب وظائف إشرافية بهدف إفساح المجال لبقية الموظفين لشغل المناصب الإشرافية الشاغرة والاستفادة من طاقاتهم.