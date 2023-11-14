محمد راتب



عقد اتحاد المهندسين الزراعيين العرب اجتماعه الـ90، حيث خيم على الاجتماع الأحداث المأساوية والقصف الهمجي والاعتداءات الوحشية الصهيونية الأخيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر، وذلك بحضور الأمين العام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب د. محمد لؤي مكي، ورئيس الاتحاد م. صادق جعفر المحمداوي ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السابق، وعضو جمعية المهندسين الزراعيين م. مشعل القريفة، والأمين العام الأسبق للاتحاد د. يحيى بكور وبحضور عدد من رؤساء المنظمات الزراعية العربية.



وأكد رئيس جمعية المهندسين الزراعيين ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب م.علي الغيث أن الاجتماع يأتي للتأكيد على أهمية القطاع الزراعي في معظم الأقطار العربية، حيث إنه لايزال من القطاعات الأقل نموا وأكثر حاجة إلى التنمية والتطوير من منظور التحديث التقني وتطوير الخدمات المساندة والتشريعات النافذة للارتقاء به، سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى الدولة، والنهوض به من قطاع إنتاج شبه اكتفائي إلى قطاع تجاري منفتح على العالم.



وأكد ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وأنه المخرج من جميع الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الوطن، معتبرا أن الزراعة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث إن الدول النامية ومنها العربية تعول كثيرا على هذا القطاع، مشيرا الى أن واجبنا كاتحاد مهندسين عرب ألا ننسى ما تعيشه دولة فلسطين وتحديدا غزة من مآس وعزلة فلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة، لذا علينا أن نساند ما جاء من بيان الرياض بوقف الانتهاكات وعدم التهجير والنظر إلى حجم المآسي التي يتعرض لها الشعب وأطفال غزة.



وفي كلمة له، قال الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب د. محمد لؤي مكي إن «بلادنا تعيش فترة عصيبة من أحداث غير مألوفة وأزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وعلى رأس هذه الأحداث جرائم الاحتلال الصهيوني والحصار الذي يتعرض له أبناء قطاع غزة وما لحق بهم من تدمير المنازل ودور العبادة وكافة المرافق والبنية التحتية والخدمات وتشريد السكان والقصف الذي تقوم به الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة».



ولفت مكي إلى أنه لا بد أن يطور الاتحاد من نشاطاته وتفاعله مع بقية الجهات المسؤولة في القطاع الزراعي العربي ليبقى فاعلا في تأثيره موجودا في مقترحاته وتوصياته، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت مع الاتحاد وكافة المنظمات على عملها المشترك.



وشدد على أن المهندسين الزراعيين العرب يؤمنون بأن الأرض العربية واحدة قسمها الاستعمار لإضعاف قوتها وأن الموارد من الأرض العربية الواحدة، ولا بد أن تتكامل لخدمة المجتمع العربي الموحد بجميع أفراده وأن الحكومات العربية لا بد أن تتوحد رؤيتها وبرامجها على الخير مثلما توحدت أمم تتكلم لغات متعددة.



بدوره، توجه نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين ورئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب م. صادق المحمداوي بالشكر إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافات اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب في دورته الـ90، وهذا يعني وجود الترابط العربي والتكامل في طريق تحقيق المصلحة العامة والعمل العربي المشترك.



من جانبه، توجه الأمين العام السابق لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب د. يحيى بكور بالشكر والتقدير لجمعية المهندسين الزراعيين الكويتية على هذه الدعوة قائلا: إنني كنت متشوقا دائما لاجتماع اتحادنا في الكويت، فلهذه الدولة معزة خاصة ونحن دائما كنا نقدر عاليا الكويت حكومة وشعبا على استضافة المؤتمرات ورعايتها ودعمها الكبير لجميع القضايا العربية ومساندة الدول المحتاجة وإقامة مشاريع في الدول العربية.