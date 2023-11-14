شارك رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د. غازي الشمري، في أعمال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اختتمت أعماله الأحد واستضافته سلطنة عمان الشقيقة ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية، الذي بدوره يأتي استمرارا لمسيرة العمل العسكري المشترك، وتعزيزا لأوجه التعاون البناء، في كل ما شأنه تطوير جوانب الترابط والتكامل المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وشارك في الاجتماع رؤساء الأركان بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.



وعلى هامش الاجتماع، استقبل د. محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون والمشاركين في أعمال الاجتماع الاعتيادي للجنة العسكرية العليا، وقد رحب الأمين العام برؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس، مثمنا جهودهم في دعم مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية، متمنيا لهم التوفيق في أعمال الاجتماع. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.