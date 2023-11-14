تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية اليونانية لدى الكويت يوانيس بلوتاس. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألبانيا لدى الكويت إلير هوسا. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.