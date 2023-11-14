أسامة دياب



أكد السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالمليللي ان افتتاح منصة الأعمال السويسرية - الكويتية يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ومدى حرصهما على دعمها وتعزيزها من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين.



ولفت بالمليللي، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه في مقر إقامته بمناسبة إطلاق المنصة بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، إلى أن هذه المنصة ستلعب دورا مهما في تسهيل فرص الأعمال التجارية المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين مما سيسهم في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام عدد من الشركات السويسرية بالسوق الكويتي، ما يجعل المنصة فرصة مميزة لهم.



وأوضح السفير السويسري أن بلاده لأعوام كثيرة احتلت المركز الأول عالميا في الابتكار، ولذلك فإن الشركات السويسرية تقدم منتجات وخدمات مميزة وعالية الجودة، والكويتيون يعلمون ذلك ولديهم الرغبة في الاستفادة منها.



ولفت إلى ان الأمن الغذائي من أبرز المجالات الواعدة للتعاون المشترك، مشيرا إلى وجود شركة green line المتخصصة في الزراعة المائية في الكويت وتنتج خضراوات وأطعمة صحية يتم إنتاجها في الكويت باستخدام التقنيات السويسرية.



وأشار إلى ان التعاون في القطاع الصحي يجب أن يتخطى الأدوية والمعدات الطبية الى تشكيل السياسات الصحية من خلال الخبرات السويسرية المتميزة في هذا القطاع.



وكشف عن رغبة وزير الخارجية السويسري في زيارة الكويت خلال العام القادم، ولكن لا توجد أي تأكيدات إلى الآن، ولكن هذه الرغبة تأتي من منطلق العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة بين البلدين، وبالطبع فإن وزيري خارجية البلدين يبحثان عن أي فرصة لزيارة بعضهما في ظل جدول الأعمال العالمي المزدحم والذي فرضته الأحداث المأسوية في غزة.



ولفت إلى سويسرا مع إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن، موضحا ان حصول الكويتيين على تأشيرة متعددة السفرات لمدة 5 سنوات سيعزز من التبادل الشعبي وسيسمح للمزيد من الكويتيين بزيارة أوروبا.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة علي عبدالوهاب، فيصل المطوع بعمق العلاقات القوية والمتينة بين الكويت وسويسرا في شتى المجالات وخصوصا الإنسانية التي تتجسد في التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والمنظمة الدولية للصليب الأحمر السويسري.



واستذكر موقف سويسرا الإنسان خلال الغزو العراقي عندما استقبلت السلطات السويسرية المواطنين الكويتين بكل ترحاب وقدمت كافة التسهيلات لهم، لافتا الى ان العلاقات التجارية بين البلدين تعود الى 1950 إضافة الى العلاقات الاقتصادية النامية.



وأشار المطوع الى أن الهدف من هذه المنصة هو تنمية مزيد من التعاون بين البلدين، مؤكدا أن هناك الكثير مما تستطيع الشركات السويسرية أن تقدمه للكويت.



بدوره، كشف المدير العام لشركة سيكا السويسرية - فرع الكويت إسلام بيصار عن نيتهم لإقامة مصنع سويسري لمواد إنشائية على أرض الكويت لتشجيع الصناعة الكويتية المحلية، لافتا الى انهم في طور البحث عن قطعة الأرض والحصول على رخصة للبناء.



وأشار الى أن الهدف من إنشاء منصة الأعمال السويسرية الكويتيـة هو تجميع كل احتياجات الشركات السويسرية لتطويرها وإتاحة الفرص لها للاستثمار في الكويت، مطالبة بتسهيل إجراءات الاستثمار في الكويت.



بازار خيري لدعم غزة



تلبية لدعوة أطلقتها حرم وزير الخارجية الشيخة ريما الصباح لعقد بازار خيري في التاسع من ديسمبر المقبل في حديقة الشهيد والذي سيعود ريعه إلى غزة، أعلن السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميللي عن مشاركة ابنه رنالدو البالغ من العمر 5 سنوات بعدد من اللوحات التشكيلية رسمها بنفسه في البازار.