نظمت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية «الامتياز» بالتعاون مع بعض من شركاتها التابعة: شركة ديمة كابيتال، شركة الرتاج القابضة، وشركة مجد للأغذية، وشركة الامتياز الدولية العقارية، وشركة التقنيات المتكاملة القابضة وبرعاية وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم المركزي حملة «شارك الحياة» للتبرع بالدم، وذلك في إطار تعزيز دور مشاركة «الامتياز» وموظفي المجموعة والمتطوعين تجاه المجتمع تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم.



ولاقت الحملة إقبالا لافتا من قبل موظفي المجموعة والمتطوعين من زوار برج الداو مكان إقامة الحملة.



من جانبه، قال نائب رئيس إدارة الخدمات المساندة بدر الدمخي إن التزامنا الإنساني تجاه هذا المبادرة ما هو إلا لخلق ثقافة التبرع واستمراريتها في المجتمع وذلك بتقديم كافة سبل الدعم لمؤسسات خدمات الرعاية الصحية في الكويت، ويتجلى ذلك في حملة هذا العام «شارك الحياة» وهي مبادرة مستدامة للتبرع بالدم لمساعدة المرضى والمحتاجين، وبدورنا نشكر فريق بنك الدم على تلبيتهم للدعوة وجميع من شارك وساهم في انجاح هذه الحملة مما ينعكس بالإيجاب في دعم خطة القطاع الصحي بالكويت.