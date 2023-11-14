داليا وفائي: حرصنا على تواجد الشركات المتخصصة بمواد البناء وتوفير كل احتياجات المواطنين

المعرض يسعى لدعم المنتج الوطني وإتاحة الفرصة للشركات المحلية لإبراز منتجاتها وصناعاتها



انطلقت أمس فعاليات معرض الصناعات والبناء في نسخته الـ 12، وذلك في فندق الجميرا بتنظيم من شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات، وذلك وسط حضور جماهيري لافت، ومشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع البناء والتشييد والديكور، حيث تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.



وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لشركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات داليا وفائي، إن افتتاح المعرض شهد حضور وكلاء من الجهات الحكومية المعنية وممثلي من اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول الخليج وأيضا حضور الجهات الديبلوماسية، بالإضافة إلى حضور لافت للجهات الإعلامية والتلفزيونية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالسوشيال ميديا.



وأوضحت وفائي في تصريح صحافي أن المعرض يأتي هذا العام، تزامنا مع تدشين المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة، التي سيتم فيها تطبيق المواصفات العالمية الحديثة للبناء.



وأكدت حرص الشركة في هذا الجانب، على تواجد الشركات المتخصصة في مواد البناء والمقاولات والألمنيوم والنجارة والزجاج والرخام والجرانيت والأصباغ، والتمديدات الكهربائية والإضاءة، والتكييف والتبريد، إلى جانب الشركات المتخصصة بالمصاعد والأدوات الصحية وأحواض السباحة والمطابخ وأعمال الديكور والمكاتب الهندسية والخدمات التمويلية والبنوك وغيرها، وتوفير كل احتياجات المواطنين بما يناسب أذواقهم.



وبينت أن المعرض يسعى إلى دعم المنتج الوطني، وإتاحة الفرصة للشركات المحلية لإبراز منتجاتها وصناعاتها وأعمالها الخاصة بمستلزمات البناء والتشييد، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الكويتي.



وأشارت وفائي إلى أنه تم خلال المعرض إقامة ورش عمل لكل من هو مقبل على البنيان، وتقديم النصائح والإرشادات والحلول لهم، في التخطيط السليم قبل بدء عملية البناء بما يسهم في توفير المال والوقت عليهم.



وأضافت أن ورش العمل تضمنت النصائح والإرشادات حول عدة أمور تهم البناء والتشييد، مثل خطوات بناء منزل من الألف إلى الياء، وطريقة اختيار المقاولين والمهندسين ذوي الخبرة الكافية، والتخطيط الجيد للمنزل، واختيار أفضل مواد البناء والتشطيب، وطرح معلومات حول البناء ونشر التوعية بأفضل وأحدث طرق البناء وطرح كل ما هو جديد في إنشاء المباني.



وقدمت وفائي الشكر إلى رعاة المعرض على دعمهم لإقامة هذه الفعالية وذلك كما يلي:



٭ الرعاة البلاتينيون: بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أبيات، حديد الكويت، الصناعات الوطنية، أسيكو المجموعة، للبناء فنون للمقاولات، الأولى لصناعة الحديد.



٭ الرعاة الذهبيون: البنك التجاري الكويتي، العربية للكهرباء، أطلس الأزرق لأحواض السباحة، مصنع سودومكو الكويت لإنتاج مواد البناء، ماي هوم للأبواب، الكاظمي للتكييف، بنترون للمواد العازلة، الهضبة انترناشيونال للأدوات الكهربائية، أوج لتشييد المباني، بيلد كونستركشن للمقاولات العامة للمباني، العامري الذهبية للمقاولات العامة للمباني، الخليج الهندسية، مبادئ الإنشاء للمواد العازلة.



٭ المشاركون: اسمنت الكويت، المبنى المثالي للمقاولات، كوالتي بوينت للمقاولات، يعقوب للاستشارات الهندسية، أكسيز للاستشارات الهندسية، اكس تريد للأدوات الإلكترونية، ايزي لايت للإضاءة، توب دوور للأبواب، كونتراكت هاوس للمقاولات، العودة للإنشاءات العامة، دار الفخامة للشبابيك والأبواب والمطابخ، يونيفاي اوتوميشن، هيدروتك الهندسية، الأنظمة التلقائية، ايديفيس اوف كويت للتجارة العامة، ريكورد للأجهزة والأنظمة الأمنية، بريكس لتشييد المباني، الغانم للخرسانة الجاهزة، أم الجزر للمقاولات، ركاز للمقاولات، ان اند جي الهندسية، الوطنية للمصاعد، الرفاعي الثلاثية لتشييد المباني، الأنابيب الألمانية، دسمان لتشييد المباني.