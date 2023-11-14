طارق سلطان: «أجيليتي» تواصل الاستثمار منذ نحو 20 عاماً في مجال البيئة والمجتمع وحوكمة المؤسسات

نعتبر مشاريع التنمية المستدامة جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة والتزامها لتحقيق أفضل قيمة للمساهمين والعملاء





تصدرت شركة أجيليتي، تصنيف فوربس الشرق الأوسط بوصفها واحدة من قادة المنطقة الأوائل في مجال الاستدامة، تقديرا لجهودها في مجال التخزين الصديق للبيئة، والطاقة النظيفة، والاستثمار في الاستدامة.



وقد تم اختيار «أجيليتي» لتكون واحدة من 3 شركات كويتية رائدة في قائمة فوربس الجديدة لأفضل 100 شركة للاستدامة في الشرق الأوسط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبمناسبة التكريم نظمت فوربس حفل عشاء ترأسه وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية في أبوظبي د.ثاني بن أحمد الزيودي. وتتميز «أجيليتي» بتلبيتها للمعايير العالمية في استخدام المواد المستدامة في التصاميم والأنظمة الخاصة بتطوير وتشييد البنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث تنال مستودعات «أجيليتي» الحديثة والمتطورة شهادات «EDGE Advanced» للمباني الخضراء، ومنها مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية التي أصبحت منشأة التخزين الأولى التي تنال هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وعلى مستوى دول غرب أفريقيا، فإن مستودعات أجيليتي في ساحل العاج هي الأولى التي تنال هذه الشهادة المرموقة التي تعتبر معيارا عالميا تشرف على منحها مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي وتمنح للمباني التي توفر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق سلطان: «منذ ما يقرب من 20 عاما، وأجيليتي تستثمر في مجال البيئة والمجتمع وحوكمة المؤسسات، ونحن نعتبر مشاريع التنمية المستدامة جزءا أساسيا من ثقافة الشركة والتزامها نحو تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين والعملاء، وكذلك لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل فيها. نشكر فوربس الشرق الأوسط لتركيزهم على الاستدامة في المنطقة، وهو ما نؤمن به في أجيليتي، كما نشكر طاقم عمل أجيليتي والمساهمين لكونهم جزءا حيويا من رحلتنا نحو الاستدامة».



ومن منطلق دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية التي تخدم أهداف الاستدامة، قامت شركة أجيليتي Ventures، الذراع الاستثمارية لشركة أجيليتي، بالاستثمار في شركات تتميز بنماذج أعمال مبتكرة وتساهم بشكل ملموس في تحسين المستويات البيئية والاجتماعية. ومن أبرز تلك النماذج هي المحركات الهجينة والنظيفة لشاحنات ومركبات النقل البري الطويل المدى، المركبات الكهربائية للتوصيل للميل الأخير، شبكات وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الحرارية الشمسية. وتولي «أجيليتي» أهمية كبرى للمبادرات المستدامة، حيث تضع جميع شركاتها التابعة خططا خاصة وفقا لأعلى المعايير الدولية بهدف ضمان استدامة أعمالها ومشاريعها. وعلى سبيل المثال، شركة مينزيز للطيران، والتي تعتبر أكبر مزود في العالم لخدمات المطارات، وشركة ترايستار للخدمات اللوجستية للوقود - وهما شركتان تابعتان لأجيليتي - تعملان على قيادة الجهود الصناعية لتحقيق الاستدامة في أساطيل الشحن الجوي والبحري والبري، ولتطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع لتحقيق التحول إلى وقود أكثر نظافة.



كذلك، تحظى «أجيليتي» بتقدير كبير لجهودها في دعم المجتمعات المحلية في الدول التي تعمل فيها، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحت «أجيليتي» في تقديم المساعدة لأكثر من مليون محتاج. ومن خلال المشاركة بالجهود الإغاثية التي تتضمن توصيل المواد الأساسية عقب حصول الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة، فضلا عن التركيز الطويل الأمد على تعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف وتطوير المهارات الرقمية، كما تدعم «أجيليتي» مبادرات التعليم والتدريب للشباب، خاصة في الكويت والسعودية وساحل العاج وغانا والهند ومصر، والعديد من الدول.