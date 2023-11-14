ادانا الناصر: صوابة استراتيجيتنا المتمثلة في بناء محفظة قوية ومتنوعة قادرة على مواجهة التقلبات



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت صافي ربح بقيمة 11.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 95% عن الربح المحقق في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي بلغ 6 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 1.7 فلس، مقارنة بـ 1 فلس خلال الفترة ذاتها من العام 2022. أما خلال الربع الثالث من العام (فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023)، فقد حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 1.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 160% عن الربح المحقق في الربع الثالث من العام 2022 الذي بلغ 500 ألف دينار، ووصل حجم الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 935.4 مليون دينار، مقارنة بـ 496.6 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 88%، من جانب آخر بلغت الأرباح التشغيلية من العمليات المستمرة خلال هذه الفترة 108 ملايين دينار بزيادة نسبتها 126% عما تم تحقيقه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 47.7 مليون دينار.



وبلغ مجموع الأصول المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 11.9 مليار دينار، مقارنة بـ 11.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2022 ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4%. وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «تعكس النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الأداء الإيجابي الذي تواصل شركاتنا الرئيسية تحقيقه، إن جهودنا المستمرة لرفع مستويات الحوكمة وتعزيز الانسيابية على صعيد شركات المجموعة ساهمت في تحقيق هذا الأداء الإيجابي، إن الاستمرار في تحقيق الأرباح على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة يؤكد صوابية استراتيجيتنا المتمثلة في بناء محفظة قوية ومتنوعة قادرة على مواجهة التقلبات التي تعاني منها الأسواق».