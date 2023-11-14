تجول «كيمبا» وهو أسد بالغ هرب من السيرك، لـ 5 ساعات في شوارع مدينة (لاديسبولي) الإيطالية قبل الإمساك به، فيما أكد صاحبه أنه لم يمثل خطرا حقيقيا على السكان، في ظل تصاعد الأصوات المنددة في إيطاليا باستخدام الحيوانات في عروض السيرك.



وقد دعي سكان هذه المدينة الساحلية القريبة من روما إلى ملازمة منازلهم السبت الماضي، فيما جاب الأسد شوارع الأحياء السكنية المظلمة والمهجورة، بين السيارات المتوقفة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيطالية.



وذلك قبل ان يعلن رئيس بلدية المدينة أليساندرو غراندو أنه تم تخدير الأسد والإمساك به.



وأكد روني فاسالو، المسؤول عن الحيوانات في سيرك روني رولر، أن «كيمبا» البالغ ثماني سنوات، لم يكن يمثل سوى خطر طفيف.



وأوضح لوكالة فرانس برس «لقد التقى أشخاصا في بيئة لم يكن معتادا عليها... ولم يحدث شيء، ولم يكن لديه حتى غريزة مهاجمة شخص ما».



وما حدث في لاديسبولي «يسلط الضوء على مخاطر السيرك مع الحيوانات من وجهة نظر السلامة العامة»، بحسب تعليق جمعية الدفاع عن حقوق الحيوانات.