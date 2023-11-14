القاهرة - ناهد إمام



قال الوزير المفوض لسفارتنا بالقاهرة مشاري النيباري إن الكويت دائما داعمة لأبنائها، مشيرا إلى دعمه للشباب والمرأة.



وأعرب النيباري في تصريحات لـ «الأنباء»، لدى حضوره افتتاح معرض «مترو 23» قصص على قطار متحرك للفنانة التشكيلية غادة الكندري في جاليري أكسيس للفنون بالقاهرة، بحضور والديها السفير الأسبق عبدالرزاق الكندري - سفيرنا في القاهرة عام 1990 - وشريفة الكندري، عن سعادته للتواجد في افتتاح المعرض، الذي يعكس روح التعاون وتبادل الثقافات بين البلدين.



وأضاف: يشرفنا حضورنا هذه النشاط الفني، والفن ليس فقط الداعم للعلاقات بين الكويت ومصر، لكن هناك أمورا كثيرة تدعم العلاقات الثنائية منها المجالان الثقافي والسياحي وغيرهما.



وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين متجذرة، ويأتي المعرض الفني الكويتي للفنانة غادة الكندري في مصر استكمالا لتلك العلاقات القوية.



من جانبه، أشار سفيرنا الأسبق بالقاهرة عبدالرزاق الكندري، إلى أن المعرض، يقام في الدولة العظيمة مصر، مؤكدا أن موهبة غادة في الرسم تم اكتشافها منذ الصغر عندما كانوا في القاهرة في المدرسة الأميركية واهتمت بها معلمة التربية الفنية، وصقلت تلك الموهبة، وأكملتها بالتعليم في الجامعة الأميركية، ثم نيويورك واجتياز بعض الكورسات المتخصصة في التلوين وأساسيات الرسم وبالتالي أصبح لديها الموهبة وثقلها بالعلم. وأكد السفير الكندري أن الفن وسيلة سياسية إيجابية، والقوة الناعمة لدعم العلاقات بين الشعوب.



من جهتها، أكدت غادة الكندرى أن «مترو 23.. قصص على قطار متحرك»، يعد ثاني معرض لها في مصر، حيث كان الأول العام الماضي 2022، مشيرة إلى أن المعرض مكون من 5 غرف، ويضم 15 لوحة أساسية إلى جانب العديد من لوح جمالية ليست منحوتة.



وقالت إن حياتها في مصر لسنوات طويلة خلال الفترة من عام 1985 إلى 1992، جعلتها تتأثر بالحياة فيها وتستوحي الإلهام بما يحدث فيها، مشيرة إلى أن لوحاتها تأتى من خلال تجارب شخصية لها وتسرد مجموعة من الملاحظات خلال الفترة التي عاشتها في القاهرة خلال 6 أشهر، مع أفراد وأشخاص مختلفة وتصرفاتهم والعادات والتقاليد لهم وأغلبها، في مترو الأنفاق وأيضا حول المحطات المختلفة.



وأكدت أن الفن يدعم العلاقات بين الدول والتقارب بين الشعوب وحل القضايا الإنسانية وبناء شخصية الفرد وصناعة ثقافته.



وشهد المعرض العديد من الإبداعات الجديدة بريشة الفنانة غادة الكندري، كما تضمن شاشة تعرض فيها الخطوات التفصيلية أثناء إنجاز لوحاتها بكل دقة.



وقد ولدت الفنانة غادة الكندري في دلهي عام 1969، وفي عام 1992 حصلت على بكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية وتشكل أسلوبها الفني من خلال دورة الرسم بمدرسة الفنون البصرية، كما تأثرت أيضا بالرسامين الكلاسيكيين مثل سيزان، ماتيس، شيلي، موديجلياني وكليمت، والكتب المصورة.