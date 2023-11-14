مريم بندق



علمت «الأنباء» أن وزارة المالية اعتمدت 100 درجة وظيفية ل‍ديوان الخدمة المدنية لتعيين المواطنين والمواطنات في بعض التخصصات التي يحتاجها العمل.

من جانبها، أوضحت مصادر في الديوان، أن إجراءات التعيين التي تتم حاليا لمن اجتازوا المقابلات التي اشترطها الديوان تشمل المقدمين طلبات في نوفمبر العام الماضي، حسب الشروط والضوابط التي أعلنها الديوان، والتي منها وجود خبرة في تخصصات معينة.

هذا، وأوقف الديوان تسلم كتب احتياج ترشيح فردي للتعيين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. وبحسب مصادر في الديوان، فإنه تم تحديد أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر وديسمبر لتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل خلال عام 2024. وسيكون التسجيل بشكل يتوافق ولا يتداخل مع مواعيد تخرج الطلبة والأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

"المالية" تعتمد الدرجات الوظيفية لـ "الديوان" لإتمام تعيينات مجتازي المقابلات

علمت " الأنباء" ، أن وزارة المالية اعتمدت 100 درجة وظيفية لديوان الخدمة المدنية لتعيين المواطنين والمواطنات في بعض التخصصات التي يحتاجها العمل.

من جانبها، أوضحت مصادر في الديوان أن إجراءات التعيين التي تتم حاليا لمن اجتازوا المقابلات التي اشترطها الديوان ، تشمل المقدمين طلبات في نوفمبر العام الماضي ، حسب الشروط والضوابط التي أعلنها الديوان والتي منها وجود خبرة في تخصصات معينة.

تحديد فبراير ويونيو وسبتمبر وديسمبر لتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل خلال عام 2024

علمت «الأنباء» أنه تم تحديد أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر وديسمبر لتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل خلال عام 2024.

وبحسب مصادر في ديوان الخدمة المدنية سيكون التسجيل بشكل يتوافق ولا يتداخل مع مواعيد تخرج الطلبة والأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

وقف استلام كتب احتياج ترشيح فردي للتعيين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية

علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية أوقف استلام كتب احتياج ترشيح فردي للتعيين في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.