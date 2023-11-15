أعلن أمين سر الاتحاد الوطني للموظفين عامر الديحاني أن الاتحاد واستكمالا للجهود التي يقوم بها لخدمة الطبقة العاملة من خلال لقاء المسؤولين في الدولة وطرح مقترحاته لتوفير الأجواء وبيئة العمل المناسبة لهذه الشريحة فقد شكل وفدا للقاء وكيلة ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، وضم الوفد رئيس الاتحاد د.خالد البراك، وأمين الصندوق محمد الكندري.



وأوضح الديحاني أن وفد الاتحاد طرح خلال اللقاء عددا من القضايا العالقة، منها منح إجازة دراسية للموظفين بجهات الدولة براتب كامل لإتاحة الفرصة للراغبين منهم باستكمال دراستهم، وتمكين الموظف من حضور محام معه في حال تعرضه لتحقيق إداري، وبعض البدلات العالقة في ديوان الخدمة المدنية ومن ضمنها على سبيل المثال بدل إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي، والبدلات الخاصة بوزارة التجارة، وعدد من البدلات الخاصة بالنقابات التابعة للاتحاد الوطني للموظفين.