أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد العجمي ان الشركة حققت معدلات قياسية عالمية، حيث تم انجاز 60 مليون ساعة عمل آمنة من اي حوادث في ايام العمل بتشغيل أكبر مصفاة بالشرق الاوسط دون حوادث وأضرار بفضل سواعد ابناء الكويت وما يتمتع به عمال «كيبك» من كفاءة ووعيهم، والتزامهم بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.



وأكد العجمي، في تصريح صحافي، ان هذا الانجاز التاريخي هو تجسيد عملي وحقيقي لرؤية الادارة التنفيذية لقيم الشركة المبنية على الالتزام الكامل بجميع المعايير العلمية العالمية.



وقال العجمي: نحن عمال شركة «كيبك»، نعي الهدف الرئيسي من انشاء الشركة في توفير منتجات نفطية عالية الجودة، ونطمح لتحقيق التشغيل الكامل لمصفاة الزور قبل نهاية هذا العام، وهذا ما تحقق بتحقيق 50 مليون دينار ارباحا صافية خلال شهر سبتمبر فقط.



من جانبه، بين امين سر النقابة عبدالله الهاجري أهمية تضافر جهود المجاميع المختلفة وتفاني العاملين فيها يسهم بشكل واضح في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لدعم رؤية الكويت وتحقيق ارباح قياسية، وهذا لا يمكن ان يتحقق دون استئناف الدورات الخارجية لزيادة الخبرة للعاملين.



بدوره، أكد عضو النقابة سلطان الصابري ان ما يمر به العاملون في القطاع والشركة يستوجب الالتفات والاستعجال بملف الاعمال الخطرة والشاقة في القطاع، مشددا على دور وزير النفط في تذليل العقبات لحسم هذا الملف العالق.



وناشد الصابري في ختام تصريحاته رئيس مؤسسة البترول بسرعة انجاز الملف العالق ودعم التنسيق بين مختلف الجهود، مؤكدا انه من غير المعقول عدم تصنيف عمال «كيبك» ضمن الاعمال الشاقة في ظل المشاكل والظروف الصعبة التي يعملون بها.