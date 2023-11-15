أسامة أبوالسعود



قام راعي كاتدرائية مار مرقس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي بزيارة إلى ديوان البابطين، حيث التقى بالشاعر عبدالعزيز البابطين وأبنائه ورواد الديوانية الكرام، واتسم اللقاء بجو من الود والمحبة.



وقد أشاد القمص بيجول بجهود عبدالعزيز البابطين في تبني وإطلاق «مبادرة نشر ثقافة السلام» على نطاق دولي والتي حظيت بمباركة من «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، ونظم لها منتديين الأول في مقر محكمة العدل الدولية في «لاهاي» والثانية في جمهورية مالطا بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلين عن منظمات دولية.



ولفت إلى أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، أعدت وطورت «المنهج النموذج لتدريس ثقافة السلام» في مختلف المراحل الدراسية حول العالم، ليستأنس به الخبراء في التعليم ويعدون من خلاله 17 منهجا.



وأضاف ان من الجهود الأخرى في هذا الاتجاه افتتاح المؤسسة قبل عدة أعوام كرسي عبدالعزيز سعود البابطين من أجل ثقافة السلام في مدينة روما بإيطاليا، كما عهدت المؤسسة إلى المركز الأوروبي المشترك بين الجامعات للديموقراطية وحقوق الإنسان أن يباشر تدريس ثقافة السلام من خلال الـ 100 جامعة التي يضمها من مختلف دول العالم.



وقد حيا القمص بيجول هذه الجهود التي تصب في صالح ترسيخ ثقافة السلام وتحسين أوضاع الإنسان في كل مكان وجعل العالم أكثر أمانا وأفضل حال.