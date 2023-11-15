قام مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري بزيارة لمقر تدريبات منتسبي الدفعة الخامسة من مبادرة حملة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون الاستراتيجي المشترك مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وبإشراف مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت للاطلاع على منهجية سير ذلك التدريب وبحضور الجهات المشاركة والداعمة.



وقال المطيري إن الجولة بدأت بشرح مدير عام جمعية البناء البشري م.عواطف السلمان لآلية ومنهجية التدريب من خلال زيارة الفصول التدريب بمختبر الحاسب الآلي المكون من فصلين ومن ثم قاعة تدريب المكون من فصلين أيضا، حيث إن الطاقة الاستيعابية لكل فصل 10 طلاب، 12 ساعة بالأسبوع لمدة 36 أسبوعا، عدد المنتسبين 100 طالب يتم تقسيمهم لقاعات التدريب، وذلك خلال الفترة الصباحية.



وأوضح الحميدي ان الهيئة أشادت بجهود الهيئة العامة لشؤون القصر لدعمها جمعية البناء البشري لهذه المبادرة، كما أشاد بجهود المدربين والقائمين ومساندة القطاع المصرفي والجهات الداعمة التي ساهمت مشكورة في توفير مقاعد وظيفية للمتدربين من ذوي الإعاقة بعد اجتياز فترة التدريب.



وأضاف المطيري ان هذه المبادرات الوطنية والإنسانية العظيمة تسهم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز الخيارات والفرص في دمجهم بالمجتمع، مثمنا دور جامعة الكويت بتوفيرها مقر للبرنامج التدريبي ودعمها من خلال الدراسات المسحية والبحوث الداعمة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.



وفي نهاية الزيارة تمنى المطيري لجميع المتدربين التوفيق والسداد باجتياز هذا التدريب لتأهيلهم بالشكل الذي يناسب قدراتهم ومهاراتهم البدنية والذهنية والعقلية.