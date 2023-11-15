الدورة تشمل مواد «النحو والصرف» و«قواعد الكتابة العربية» و«الخط العربي» من 19 حتى 30 الجاري



انطلاقا من الحرص على تنمية مستويات الطلبة باللغة العربية وموادها، أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية للبنات والبنين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في مواد «النحو والصرف» و«قواعد الكتابة العربية» و«الخط العربي».



وقالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في بيان صحافي إن مدة الدورة أسبوعان وتستمر من الأحد 19 الخميس 30 الجاري، وبواقع ساعة واحدة يوميا لكل مادة (عشر ساعات).



وأشارت المؤسسة إلى أن على من يرغب في الاشتراك بالدورة التسجيل لدى سكرتارية قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية المبنى 9، الدور الأرضي، أثناء الدوام الرسمي.



وقال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين إن تعاون المؤسسة مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية، وإيمانا بأهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.



وأكد البابطين أهمية إقامة مثل هذه الدورات في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الأمة ومستقبلها، داعيا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي إلى التسجيل بهذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب المعلومات والمهارات اللغوية والخبرات الجديدة.



ويحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة في التخصصات سالفة الذكر بينهم د.محمد محمود في النحو والصرف، ود.رمضان بديني في قواعد الكتابة العربية، وأيمن الحسن في الخط العربي.